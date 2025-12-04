ЦСКА чака серия от 7 мача в София

Доста удобна серия от седем мача в София чака ЦСКА, след като мине гостуването на Черно море в събота. Предвид деветте поредни победи във всички турнири и четвъртото място в актуалното класиране това е прекрасна изходна позиция за старт на 2026 година.

Всъщност серията софийски мачове започва на 13 декември и с осминафинала за Купата на България срещу Локомотив (София). През 2026-а първите шест шампионатни двубоя са срещу Арда, ЦСКА 1948, Славия, Септември, Ботев (Враца) и отново Локомотив (Сф). Чак след това идва гостуването срещу Лудогорец.

Голямата цел на „червените“ е да се върнат в евротурнирите след две години отсъствие. След слабия старт на сезона сега ЦСКА лети високо в облаците и печели мачове с характер. Така бяха последните две домакинства – по 2:1 над Локомотив и Ботев. В тях по 2 гола вкара Леандро Годой, като и в двата случая единият падна в добавеното време. Нападателят се разписа също два пъти и при 4:0 над Спартак.

Успехът над Локомотив мина под знака на Любослав Пенев. В 9-ата минута стадионът отдаде чест на Ел Голеадор, който се бори с тежко онкологично заболяване. Освен това футболисти и треньори излязоха със снимка и призив за подкрепа в битката на Пенев.

„Мога да кажа само хубави неща за Любо – коментира Христо Янев, треньорът на ЦСКА. - Бил ми е президент, треньор, имал съм и късмета да играя редом с него. Важното е да използва характера, който ни е предал.“