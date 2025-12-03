Новият магазин на ЦСКА с мисъл за Любо

Безпрецедентно в историята си ЦСКА откри нов двуетажен магазин на едно от най-централните места в София – улица „Солунска“. През цялото време разговорите бяха за величието на „червения“ клуб и за здравето на Любослав Пенев. Легендарният нападател се бори за живота си в Германия.

ВИП-овете на събитието бяха треньор №1 на ХХ век Димитър Пенев и великият вратар Георги Велинов. Негласно никой не питаше Стратега за ситуацията около неговия племенник, който наложи в ЦСКА през средата на 80-те години и го превърна в един от най-големите централни нападатели на времето си. През тази година Пенев-старши отпразнува 80-и юбилей, а на него беше Любо.

По желание на ЦСКА домакинският мач срещу Локомотив (Пд), завършил след редакционното приключване на печатното издание на „Труд news”. беше спрян в 9-ата минута. Любо Пенев започна кариерата си на „Българска армия“ и я завърши на „Лаута“.

„ЦСКА прави всичко възможно да доближи клуба до европейските стандарти – каза спортният директор Бойко Величков. - В магазина няма да се продават само артикули. Целта е всеки фен да се почувства на място като част от „червеното“ семейство. Ще може да си прекара добре, дори да не си купи нищо. ЦСКА ще дава пример не само със стадиона и базата. Развиваме се в добри темпове и посока, което е видно за всички.“