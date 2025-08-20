Веласкес: Ще играем по различен начин спрямо мачовете с Брага

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес очаква различен мач с АЗ (Алкмаар) спрямо тези със Спортинг (Брага) в Лига Европа. Испанският специалист няма да може да разчита на опитния Георги Костадинов, а също и на нападателя Мустафа Сангаре. Двамата са контузени и пропускат със сигурност двубоя в София в четвъртък вечер.

"Преди всичко ми е приятно да разузнавам съперниците, което е и моя отговорност да го правя, а и е работа на всеки един спортно-техничещи щаб. Що се отнася до АЗ (Алкмаар), след анализа, който направихме, ясно съзнаваме какъв отбор и колектив срещаме. Изключително ефективни в последната част на атаката, ако оставиш време и пространство са способни да те притиснат, с много малко шансове могат да създадат достатъчно главоболия. Ние също притежаваме нашите силни страни."

"По никакъв начин не е добавена стойност, ако си се изправял срещу даден отбор вече. Разбира се, имат начин, по който мислят - изповядват атакуващ футбол, това е философията и на клуба, винаги се стремят да присъстват в половината на съперника. Това е клуб, който умело работи със своята школа, клуб с огромен потенциал."

Няма да играем по същия начин (б.а както срещу Брага), защото съперникът е различен. Вероятно визирате мотивация, концентрация. Да, ще трябва да проявим тези качества, ще трябва да се постараем да доминираме и да сме активни. Идват и детайли, които трябва да ги модифицираме. За нас най-важно е как ние ще изгледждаме на терена. Както и друг път съм казвал, имаме шанс да участваме в плейофа и това се дължи на нивото и добрите игри, които показаха играчите."

"100% няма да участват Костадинов и Сангаре. Очакваме потвърждение дали чисто документално Никола Серафимов ще може да бъде включен в групата на мача. Служителите в клуба правят всичко възможно това, което искам да го подчертая сега. Всички останали играчи са здрави."

"Фундаментално в този спорт са играчите (б.а не възрастта на треньорите."

"Не мога да сравнявам Левски с Фортуна (Ситард) - обясни Веласкес по отношение на разликата с бившия му клуб от Ередивизи. - По онова време Фортуна бе на последно място, а накрая успяхме да се спасим, имахме други цели. С Левски завършихме втори и сега имаме своите цели. Различни са нещата и не могат да бъдат сравнявани."