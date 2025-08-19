Левски обяви дълг от 3.1 млн. лева към НАП

Дългът на Левски към Националната агенция по приходите е намален до 3 126 505,90 лева. Задължението е сформирано от натрупаните в предходни години лихви. Това обявиха от стадион „Георги Аспарухов“ в съобщение до своите фенове и акционери. Ръководството на столичния гранд излезе с детайлна информация за финансовата дисциплина, която следва, за да изчисти всички дългове.

Финансов ъпдейт 2025

ПФК „Левски“ информира своите привърженици, акционери и партньори, че клубът извърши поредно плащане по споразумението с Националната агенция за приходите (НАП), свързано с натрупаните в предходни години лихви. Размерът на месечната вноска е 220 000 лева, а разсроченият остатък ще продължи да бъде обслужван регулярно до края на 2026 година. Към днешна дата дължимата сума е в размер на 3 126 505,90 лева.

Това плащане е част от ангажиментите, които клубът пое и стриктно изпълнява, след като в края на 2023 г. постигна споразумение за разсрочване на всички свои публични задължения към държавата. През април и юни 2024 г. „Левски“ изплати изцяло главницата по тези задължения, като общата сума към НАП надхвърли 11,8 милиона лева за периода 2023-2024 г.

Припомняме, че клубът погаси и задължения на стойност над 1,4 милиона лева към Столична община, както и над 2,5 милиона лева към основни доставчици. През юни 2024 г. бяха вдигнати запорите върху търговските марки на клуба – след пълно погасяване на главницата в размер на 3,7 милиона лева, с което клубът затвърди своя имидж на коректен партньор към институциите.

ПФК „Левски“ би искал да внесе допълнително яснота и по друга важна за привържениците тема – счетоводната печалба от около 14 милиона лева за 2024 година. Отчетената документално печалба в този период не представлява реална парична наличност. Счетоводната печалба е разликата между признатите приходи и признатите разходи за дадена отчетна година. В счетоводните разходи не влизат изплатените в същата година стари задължения, защото те вече са били отчетени като такива в минали години. Затова, въпреки че клубът реално плаща милиони по стари дългове, тези плащания не се отчитат като текущи разходи и не се взимат предвид при реализирането на крайния финансов резултат.

За контекст- непокритите загуби за периода 2011–2022 г. възлизат на над 45 милиона лева, които се изчистват постепенно в последните няколко години.

Клубът не трупа нови задължения, успява да покрива всички свои разходи в рамките на уговорените срокове по договори и да изпълнява стриктно всеки поет ангажимент по старите задължения. На фона на резултатите от началото на сезона, продължаваме да вярваме, че тази финансова дисциплина не изключва спортния успех – напротив, двете могат да вървят ръка за ръка, когато всички ангажирани страни работят с мисъл за бъдещето и за доброто на „Левски“.

Допълнителна финансова помощ:

Дни преди победата над Апоел Беер Шева, която класира „Левски“ за втория предварителен кръг на Лига Европа, клубът получи и последния транш от 1 100 000 лева безвъзмездна финансова подкрепа от собствениците на генералния спонсор на клуба, Palms Bet – Мило Борисов и Роси МакКий. Целевото финансиране в размер на 3 милиона лева, договорено още през 2024 г., беше предназначено за подсилване на тима в два последователни трансферни прозореца. Именно тази подкрепа позволи на клуба да привлече ключови играчи от началото на годината и да покрие финансовите им изисквания, така че да помогнат на отбора и на идеите на треньорския щаб, ръководен от старши треньора Хулио Веласкес.

Ръководството на клуба уверява, че ще запази поетата посока на управление – финансовата дисциплина, стабилността, ясното разпределение на ролите и прозрачността ще останат водещ принцип.

ПФК „Левски“ благодари на своите привърженици, акционери, спонсори и партньори за доверието и подкрепата.