Вуцов №1 по минути в Левски

Светослав Вуцов е №1 в Левски по изиграни минути от началото на сезона. Въпреки редицата ротации в състава, дело на старши треньора Хулио Веласкес, вратарят единствен е несменяем титуляр. За малко повече от месец националът на България навъртя 11 двубоя във всички турнири. Във всеки един двубой през кампанията дотук са още Рилдо и Радослав Кирилов, но с тази разлика, че игровите им минути са далеч по-малко от тези на стража.

Вуцов има общо 1050 минути на терена, като в тях не влизат двете продължения в Лига Европа с Апоел (Беер Шева) и Спортинг (Брага). Негови конкуренти под рамката са Огнян Владимиров и Мартин Луков. Първият играе редовно за втория тим, а опитният вратар пристигна през лятото, но с ясната идея, че избор №1 пред треньорския щаб е Вуцов. В неделя вечер стражът записа още една „суха мрежа“, но този път „сините“ стъпиха на криво при 0:0 с Ботев (Враца). Столичният гранд пропусна отлична възможност да се откъсне на върха пред Лудогорец, след като „орлите“ също се провалиха след нулево равенство с Локомотив (София) вкъщи.

Този път ротациите на Веласкес не сработиха, както бе в досегашните четири срещи в Първа лига. Рилдо бе използван като нападател през първата част, но разочарова. Именно бразилецът пропиля и най-хубавите ситуации.

От състава пък продължава да отсъства Мустафа Сангаре, който по всичко изглежда ще пропусне и първия двубой с АЗ (Алкмаар) от плейофите в Лигата на конференциите. В неделя и нидерландците сгрешиха за първенство след 2:2 при визитата си на Волендам.