Арда стяга стадиона си и за групите

Арда ще направи всички необходими усилия да стегне стадиона си за домакинства и в груповата фаза в Лигата на конференциите. Арената придоби трета категория и ще посрещне Ракув в плейофа другата седмица. Най-важното условие е да се направят задължителните от УЕФА места за телевизионните екипи, което Арда ще осигури.

Ремонтните дейности не зависят от двубоите с Ракув, които започват в четвъртък вечер на полска земя. Отборът, воден от Александър Тунчев, отлетя с чартър от Пловдив. Бившият национал е играл една година на полска земя с екипа на Заглебие.

„Ракув е фаворитът, но ние имаме своите шансове – каза Тунчев в интервю пред полския сайт „Суперспорт“. - Няма какво да губим. Ще играем освободено и ще гоним сензацията. Ракув трябва на всяка цена да се класира за групите в Лигата на конференциите. Арда може да го направи. Не съм от хората, които дават големи обещания или декларации за мачове. Искам моят отбор да покаже добрата си страна. Трябва да демонстрираме, че работим добре и че Арда е европейски клуб. Ние сме силен колектив. Някои ни напуснаха, но дойдоха добри попълнения. Разбира се, винаги има какво да се желае. Елиминирането на ХИК и Кауно ни дават самочувствие.“

Единственият отсъстващ от състава на Арда е ветеранът Пламен Крачунов. Заради контузии бранителят не успя да играе и в предишните мачове. За първи път в историята си Арда елиминира противник в евротурнирите и то не само един. Тази година дойдоха и първите две победи – срещу Кауно с 1:0 и 2:0.