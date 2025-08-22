Без разкъсани почивни дни за учениците

Започва обучение на учители по религия

Учебната 2025/2026 година ще предложи нов график за ваканциите, който премахва разкъсаните почивни дни. Зам.-министърът на образованието Емилия Лазарова обясни, че почивките са подредени така, че да не се нарушава ритъмът на учебната седмица.

Междусрочната ваканция ще бъде поставена в началото на седмица, за да има по-добър баланс между учене и почивка.

Коледната ваканция ще започне на 24 декември 2025 г. и ще продължи до 4 януари 2026 г.

Пролетната ваканция ще съвпадне с Великденските празници, а на 2 март 2026 г. - денят между уикенда и националния празник - учениците също няма да имат учебни занятия.

В момента се обсъжда отпадането на матурите след 10 клас, но окончателно решение все още няма.

От септември във висшите учебни заведения ще започне обучение на желаещи да станат учители по религия, като таксите ще бъдат поети от Министерството на образованието. Подготвените към момента учители са около 1100.

Новият предмет “Добродетели и религии” няма да влезе в сила от следващата учебна година.

Законодателните промени, свързани с него, са приети само на първо четене и предстоят дебати преди второто.