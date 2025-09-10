Вълчев: Всички училища ще започнат учебната година присъствено

Всички училища ще започнат учебната година присъствено. Няма да има училище, което да не започне учебната година, увери образователният министър Красимив Вълчев по време на изслушване в ресорната парламентарна комисия.

Вълчев увери, че всички училища са готови за 15 септември, въпреки че има места, където ремонтите не са приключили през лятото и ще се наложи да се създадат неудобства за учители и ученици.

Близо 1500 училища и детски градини са били обект на ремонтни дейности. Миналата седмица бяха завършени 800 от тези ремонти, отбеляза Вълчев в отговор на въпрос на Андрей Чорбанов от ИТН.

По време на заседанието министър и депутати засегнаха ролята на изкуствения интелект (ИИ) при работата с ученици със специални потребности.

Христина Георгиева от ГЕРБ-СДС заяви: "В редица държави вече изкуственият интелект се използва. Използването на изкуствения интелект в подкрепа на учителите може да се използва в работата им с деца със СОП. Изкуственият интелект може да се полза за следене на напредъка им и да дава ясна рамка за използване и защита на лични данни".

Вълчев от своя страна отбеляза, че е факт, че ИИ ще увеличава производителността във всички сфери. Той обаче обърна внимание на времето, което децата прекарват в социални мрежи извън училище. "Онлайн средата е много по-привлекателна, отколкото образователната", добави министърът.

Елисавета Белобрадова от ПП-ДБ повдигна темата за децата със специални потребности, след което министърът коментира: "Преди 10 години тези деца със специални образователни потребности бяха 15 хиляди, сега са 25 хиляди. Директори на училища, директори на детски градини казват, че имат увеличаване на децата със специални образователни потребности. Поемам ангажимента да направим цялостна оценка".

Красимир Вълчев подчерта и пред депутатите в ресовната комисия, че МОН иска да бъдат увеличени часовете по математика и природни науки.