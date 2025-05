Белият дом забрани на Харвард да приема чуждестранни студенти

Министерството на вътрешната сигурност на САЩ ( DHS) лиши Харвардския университет от правото му да приема чуждестранни студенти. Агенцията отне съответния сертификат на университета, включително този, свързан с програмата за студентски обмен.

В резултат на това Харвард вече няма да може да издава документи, необходими за получаване на студентски визи за Съединените щати. Чужденците, които вече са приети, ще трябва да се прехвърлят в друг университет, в противен случай ще загубят правото си да останат в страната.

Решението засяга и почти 6800 чуждестранни студенти от 140 държави – повече от една четвърт (27%) от всички студенти.

Мярката беше обявена с изявление на Министерството за вътрешна сигурност на САЩ. В публикация в социалната мрежа "X" министър Кристи Ноем посочи като причина за забраната „насърчаване на насилието, антисемитизма и сътрудничеството с Китайската комунистическа партия“.

"Привилегия, а не право, е университетите да приемат чуждестранни студенти и да печелят от по-високите си такси за обучение, за да попълнят многомилиардните си фондове. Харвард имаше много възможности да постъпи правилно. Той отказа“, отбеляза министърът.

This administration is holding Harvard accountable for fostering violence, antisemitism, and coordinating with the Chinese Communist Party on its campus.



It is a privilege, not a right, for universities to enroll foreign students and benefit from their higher tuition payments… pic.twitter.com/12hJWd1J86