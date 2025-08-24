Близо 300 леки автомобила минават за час през "Капитан Андреево"

По около 290 леки автомобила минават за час през Граничния контролно-пропускателен пункт "Капитан Андреево", като трафикът е много интензивен на деветте входни платна към България, съобщиха от "Гранична полиция". За миналото денонощие през пункта са преминали общо 6979 коли. Между 50 и 60 са преминалите автобуси, които се обработват в отделен коридор.

Причината е масовото завръщане от югоизточната ни съседка на работещи в страните в Западна Европа след летните отпуски. Най-големият трафик, който е бил отчитан, е бил близо 10 000 леки автомобила за 24 часа. На пункта са командировани служители от Регионалните дирекции на "Гранична полиция" в Русе и Смолян. Очаква се пикът да продължи до началото на септември.

„Изключително интензивно е движението. Основна част от пътникопотока, са от т. нар. гастарбайтери, пътуващи от Турция към страните от Западна Европа. Създадена е необходимата организация за осъществяването на бърза и качествена гранична проверка. Благодарение на ръководството на Главна дирекция „Гранична полиция” сме обезпечени както с персонал, така и с технически ресурси”, обясни по Нова ТВ Мариан Куртов, заместник-началник ГКПП „Капитан Андреево”.

По думите му работят всички трасета – девет, плюс едно за автобуси. „Само за последното денонощие на вход са обработени 6979 пътни превозни средства. Това прави около 290 на час”, посочи Куртов. Целият този трафик се отправя към „Калотина”, където задръстванията изглеждат по същия начин. По думите му се очаква пикът да е другата седмица.

По данни на Агенция "Митници" за последното денонощие до 8:00 часа днес в двете посоки през "Капитан Андреево" са преминали 2703 товарни автомобила.