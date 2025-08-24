Стотици деца във Варна не знаят къде ще тръгнат на училище

Заради голям ремонт във варненското ОУ „Добри Чинтулов“

Новоизбран директор ще разпредели класовете в 4 други школа

Родители притеснени от забавянето

Стотици възпитаници на варненското ОУ „Добри Чинтулов“ в район „Младост“ не знаят къде ще тръгнат на училище, въпреки че до 15 септември остава по-малко от месец. В школото тече основен ремонт с осигурени от НПВУ над 5 лн. лв., който ще продължи до лятото на 2026 г. На 18 август с кметска заповед бе определено децата от 37 паралелки от първи до седми клас да бъдат разпределени в четири други училища - ОУ „Никола Вапцаров“, СУ „Неофит Бозвели“, ПГСАГ „Васил Левски“ и ОУ „Стоян Михайловски“. Последното е в кв. „Кайсиева градина“ и е най-далече.

Конкретен разчет кои класове къде ще учат обаче още няма, тъй като трябва да го направи директорът, а преди дни след конкурс бе избран нов. Той ще встъпи в длъжност чак на 1 септември, съобщиха пред „Труд news” притеснени родители. Според тях вариантите за преместването са два. Единият бил предложен от общината, а другият бил подкрепен от 80% от родителите след пусната от бившата директорка анкета. „Не знаем кой ще бъде одобрен. Неудобствата ще са много, не е ясно дали ще бъде осигурена целодневна подготовка на всички от началния курс, колко ще трябва да пътуват останалите. Ще научим в последния момент, затова някои родители вече местят децата си в други училища“, обясниха разтревожени майки.

Предпочитаният от повечето родители вариант е докладван на общинската дирекция „Образование и младежки дейности“, но правомощия да направи окончателно разпределение на паралелките има новият директор на ОУ „Добри Чинтулов“, посочиха в отговор на наш въпрос от дирекцията.

Оттам допълниха, че подготовката за преместването е започнала още миналата година и след поредица от разговори и огледи с участието и на експерти от РУО на 16 май 2025 г. бил определен списъкът с приемащите училища. Последвало е обсъждане с родителите, а на 30 май и родителска среща в ОУ „Добри Чинтулов“, където общинските експерти са отговорили на всички въпроси. Майките обаче твърдят, че най-важният още е открит - къде ще трябва да водят децата си през цялата следваща учебна година и ще се налага ли да плащат за занималня.