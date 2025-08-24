Фестивал на хвърчилата във Варвара

В курортното селище Варвара се провежда VARVARA KITE FEST, част от Международния фестивал на хвърчилата VIA PONTICA, който следва пътя на птиците по цялото българско Черноморие – от Синеморец до Шабла. Небето над селото се изпълни с цветни фигури, обемни хвърчила във формата на мечета, тигри октоподи, калинки, птици и риби. Международни кайт клубове и въздушни артисти представят най-новите си модели, а професионалисти демонстрират майсторско управление на спортни хвърчила в синхрон с музика, съобщиха от Община Царево.

Фестивалът беше уважен и от кмета на село Варвара – Бистра Димова, която заедно със своята внучка се включи в празничното настроение, като лично пусна хвърчило в небето. Освен впечатляващите въздушни демонстрации, гостите се радват на сценична програма, музика и разнообразни забавления за малки и големи.

Събитието продължава и утре, 25 август.