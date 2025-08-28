Борбата изплати дълг от над 300 000 лв. към ММС

Българската федерация по борба изплати на Министерството на младежта и спорта сумата от 314 570,05 лв. след установени финансови нарушения и злоупотреби, извършени по време на управлението на бившия президент Христо Маринов и членовете на управителния съвет Гриша Ганчев и Данаил Ганчев. Това съобщи официалната страница на федерацията.

Проверката, извършена от Министерството на младежта и спорта, е за периода 01.01.2020 – 31.12.2023 година, след която са установени финансовите нарушения.

В резултат на нея бе изготвен констативен протокол за възстановяване на средствата, който беше връчен на настоящия председател на федерацията Станка Златева. По-късно от федерацията са върнали въпросната сума, а днес това беше обявено и с представяне на финансов документ, потвърждаващ обратното плащане.

На 15-и юли Българска федерация по борба (БФБ) публикува две страници от констативния протокол от проверката на Министерството на младежта и спорта (ММС), "според който е видно, че за периода 01.01.2020-31.12.2023 г. федерацията следва да възстанови 314 570.05 лв на държавния орган", пишат от организацията.

В началото на месец август пък от самото ведомство оповестиха, че ще предоставят регулярна актуална информация за резултатите от проверките на спортните организации, съобщават от контролния орган. Задължения имат още федерациите по вдигане на тежести и тенис.