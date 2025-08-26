Синер и Швьонтек газят на Ю Ес оупън

Защитаващият титлата си Яник Синер загуби само четири гейма в мача си с чеха Вит Коприва от първия кръг на Откритото първенство на САЩ при мъжете.

Италианецът, който е номер 1 в схемата, победи с 6:1, 6:1, 6:2 за час и 38 минути. Това бе първи мач за него след отказването му във финала на турнира "Мастърс" в Синсинати, в който той се отказа след само пет гейма заради здравословни проблеми.

Синер започна мача с пет поредни гейма на сметката си, преди Коприва, номер 89 в света, да успее да вземе гейм. Точно час след началото на мача италианецът вече имаше два сета преднина. Някаква интрига в срещата се създаде единствено в края на третия сет. Тогава при 4:2 гейма в полза на Синер Коприва имаше два брейкбола, но с отлични сервиси шампионът ги неутрализира.

Във втория кръг съперник на Синер ще бъде Алексей Попирин. Австралиецът надделя с 6:3, 6:4, 7:6(3) над Емил Руусувуори от Финландия.

Победа, макар и в четири сета, записа и втората ракета на Италия Лоренцо Музети. Десетият в световната ранглиста Музети победи с 6:7(3), 6:3, 6:4, 6:4 французина Джовани Мпечи Перикар за 2 часа и 36 минути игра.

Музети, който никога не е преминавал третия кръг на турнира в Ню Йорк, трудно намираше отговор срещу мощните сервиси на двуметровия си противник в първия сет и го загуби след тайбрек. Във втората част обаче италианецът намери лек как да се справи с най-силното оръжие на противника си и до края на мача успя да реализира три пробива от осем възможности. В същото време Музети така и не допусна брейкбол през целия мач и вече спокойно може да очаква втория кръг, в който ще играе с победителя от двойката между французина Кентен Алис и белгиеца Давид Гофен.

От турнира обаче отпадна шампионът за 2014 година Марин Чилич. Хърватинът отстъпи с 4:6, 1:6, 4:6 пред номер 23 в схемата Александър Бублик от Казахстан. Бублик наниза 16 аса в мача и реализира четири пробива от девет възможности, като не загуби нито веднъж подаването си.

Победата е девета поредна за Бублик, който спечели последните два турнира, на които участва - в Гщаад и Кицбюел. За Чилич пък това бе първи мач от "Уимбълдън" насам, където той стигна до четвъртия кръг.

За втория кръг на Откритото първенство на САЩ се класира и номер 27 в схемата Денис Шаповалов. Канадският левичар спечели с 6:4, 6:4, 6:0 срещу унгареца Мартон Фучович и за пръв път от 2022 година насам премина първия етап на турнира.

Много труден успех на старта на турнира пък постигна номер 19 в схемата Франсиско Черундоло. Аржентинецът трябваше да навакса изоставане от два сета, за да елиминира италианеца Матео Арналди след 3:6, 2:6, 7:5, 6:4, 6:3 за 3 часа и 45 минути игра.

При жените носителката на шест титли от турнирите от Големия шлем Ига Швьонтек се класира за втория кръг на Откритото първенство на САЩ по тенис при жените.

Полякинята, която взе титлата в Ню Йорк през 2022 година, стартира с победа с победа с 6:1, 6:2 над Емилиана Аранго от Колумбия. Мачът завърши в рамките на само 61 минути. Това бе 65-а поредна победа в първи кръг за полякинята, което е абсолютен рекорд в историята на Женската тенис асоциация.

Поставената под номер 2 в схемата Швьонтек контролираше играта през цялото време и въпреки борбеността на Аранго, колумбийката нямаше никакви шансове да се противопостави на една от основните фаворитки за титлата.

Във втория кръг Швьонтек ще играе с номер 66 в света Сюзан Ламенс. Нидерландката се класира за тази фаза след победа с 6:4, 6:2 участващата с "уайлд кард" Валъри Глозман от САЩ.

В един от най-любопитните сблъсъци от първия кръг украинката Марта Костюк, номер 27 в схемата, спечели с 6:4, 6:4 над британката Кейти Боултър. Костюк направи девет аса срещу нито един за Боултър и добави 19 завършващи удара срещу 10 за британката.

В следващата фаза Костюк ще има за съперничка Зейнеп Сонмез от Турция.

Към втория кръг продължава и финалистката от "Уимбълдън" Аманда Анисимова. Американката спечели с 6:3, 6:2 срещу Кимбърли Бирел от Австралия за едва 71 минути. Следващото препятствие за осмата в схемата ще бъде друга тенисистка от "зеления" континент - Мая Джойнт.

Изненадата на деня бе отпадането на бившата финалистка от Откритото първенство на Австралия Даниел Колинс. Американката загуби с 2:6, 0:6 от румънката Жаклин Кристиан за само 67 минути.

Във втория кръг в Ню Йорк обаче ще играе бразилката Беатриз Адад Мая, която надделя с 6:3, 1:6, 6:1 над Сонай Картал от Великобритания. В следващия етап Адад Мая ще се изправи срещу Виктория Голубич от Швейцария, която елиминира полуфиналистката от "Ролан Гарос" Лоис Боасон (Франция) след 3:6, 7:6(3), 6:2.