Везенков се оправи за подготовката на Олимпиакос

Александър Везенков вече е напълно възстановен от травмата на глезена, която го извади от националния отбор за предварителните световни квалификации, в които селекцията на Росен Барчовски отпадна в група с Австрия и Нидерландия. Крилото се включи още в първото занимание от подготовката на Олимпиакос за новия сезон.

„Това беше третата ми контузия за година и половина на същия крак, така че изискваше малко повече внимание – обясни Саша. - Работихме много добре с хората от щаба, така че ще бъда готов за първия официален мач за сезона. Мисля, че всички очакваме с нетърпение новия сезон. Лятото беше страхотно, работихме много, всеки самостоятелно със собствените си тренировки. Пожелавам на отбора си здраве – това е най-важното – и всичко останало ще дойде. Няма смисълда говорим сега за това какво ще се случи през април или май няма смисъл, искаме да играем добър баскетбол, да печелим и да сме здрави“.