Борислав Гуцанов: Хората са свикнали с почивния понеделник след празник

Гуцанов не подкрепя повишаването на възрастта за пенсиониране

Хората са свикнали с това, че когато празниците се падат събота и неделя, първият работен ден е почивен. Това каза социалният министър Борислав Гуцанов пред журналисти по повод законопроекта на депутати от „Продължаваме Промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ), който предвижда да отпаднат почивните понеделници в държавата.

„Много страни в Европа правят вече дори четиридневна работна седмица. Да не се правят на по-големи католици от папата“, каза още той.

Гуцанов подкрепя предложението на Министерския съвет заради приемането на еврото 31 декември и 2 януари 2026 г. да бъдат обявени за почивни дни.

„Заплащането ще е по закон – 75% увеличение върху заплатата. Няма да има ощетени хора”, каза още Гуцанов. "Около празниците така или иначе работните дни са малко по-съкратени, нека това да стане по този официален начин.”

Относно предложението за гъвкаво работно време за родителите на ученици до 12-годишна възраст през лятната ваканция, Гуцанов каза, че Министерството на труда и социалната политика (МТСП) подкрепя идеята.

„От МТСП дадохме идея, която народните представители трябва да разгледат – да не е само за лятна ваканция, а въобще за училищните ваканции”, добави Гуцанов.

По повод пенсионната система Борислав Гуцанов каза, че не подкрепя повишаването на възрастта за пенсиониране и на пенсионните вноски.