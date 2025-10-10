Желязков: Оставката на нито един министър не е на дневен ред в момента

Няма на дневен ред оставка на който и да е министър от правителството. Това заяви министър-председателят Росен Желязков, след като откри реконструиран напоителен канал в Хасковско в присъствието на европейския комисар по въпросите на земеделието и храните Кристоф Хансен.

Думите му дойдоха в отговор на въпрос на медия за земеделския министър Георги Тахов.

„В политиките на Министерство на земеделието и храните има ясна и предвидима последователност. Това, че определени браншови организации поставят искания, е повод за разговор и диалог. Не мисля, че на този етап става въпрос за политически искания, а за повече чуваемост и диалог, защото и в рамките на самите браншови организация се чуват различни мнения – едни подкрепят министъра, други не го”, добави премиерът.

За днес пред сградата на представителството на ЕК в София е организиран протест под надслов "В защита и подкрепа на българското производство". Организатори са земеделски производители от различни региони на страната, които настояват за повече прозрачност, справедливи и работещи правила, както и за премахване на дискриминационни механизми при подпомагането на сектора.

„Обикновено исканията за оставки са свързани или с професионални, или с политически мотиви. Разговорът трябва да бъде върху професионалната част и върху политиките, а не върху политическите основания”, заключи Желязков.