Бойко Борисов за спорния законопроект на ИТН: Слави Трифонов ми каза, че ще го изтеглят

"Балкански поток" е най-доброто съоръжение, което има на Балканите

Говорих със Слави Трифонов сутринта, за което му благодаря, и той ми каза, че ще го изтеглят, защото има текстове, които и той и ние не ги приемаме. Това каза пред журналисти в кулоарите на Народното събрание лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по повод спорните промени, предложени от ИТН за затвор при намеса в личния живот.

„Изкуственият интелект използва лицата ни и прави отвратителни клипове. Това не е правилно според мен. Би трябвало да се направи така, че изкуственият интелект да не може да прави на публични фигури такива клипове. Правилно ли е как аз и Рая се целуваме. За семействата ни? Но правилно ли е някой да седи пред къщата ти и да те дебне. Подобни текстове ще подкрепим”, каза още лидерът на ГЕРБ.

"Който чрез печат или други средства за масова информация, чрез електронни информационни системи или по друг начин разпространява материален или друг носител, съдържащ информация за личния живот на другиго без негово съгласие, се наказва с лишаване от свобода от една до шест години и глоба от две хиляди лева до пет хиляди лева", е записано в предложението на ИТН. Под информация за личния живот по смисъла се разбира данни за личните отношения, семейните отношения, интимните отношения или здравословното състояние на физическо лице, пише в законопроекта.

По думите му, "Балкански поток" е най-доброто съоръжение, което има на Балканите. Пред Тръмп-младши той се е похвалил с това съоръжение.

Той коментира и предложението за оставка на Антон Славчев.

"Аз съм за оставка на цялата комисия", каза Борисов.

"Над седем млрд. лв. българските граждани са получили повече пари по фишовете си, сметките си и заплатите си", каза Борисов на въпрос младите лекари ще получат ли повече пари за заплати.