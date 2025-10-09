До 6 г. затвор за намеса в личния живот предлагат от ИТН

Промените бяха приети по спешност на извънредно заседание на правна комисия

Глобата е от 3000 до 8000 лв.

“Има такъв народ" предлага промяна в Наказателния кодекс, с която разпространяването на информация за личния живот на някого да се наказва със затвор от 1 до 6 години. Вносители са Александър Рашев и група народни представители от ИТН, сред които е и Тошко Йорданов. Като информация за личния живот ИТН определят всички данни за "личните отношения, семейните отношения, интимните отношения или здравословното състояние на физическо лице".

Промените, внесени на 7 октомври, вчера бяха приети по спешност на извънредно заседание на правна комисия. Парламентът прекъсна за час работа, за да заседава комисията.

От ИТН предлагат частта от Наказателния кодекс (НК) - "Престъпления против личността", да се разшири и е нея да се включат и обществените отношения, които "осигуряват неприкосновеността на правото на личен живот като самостоятелно основно право на човека". Аргументират се с актове от европейското право и действащата в Конституцията уредба на правото на личен живот.

ИТН предлага създаването на нов състав на престъпление, който да криминализира разпространяването на носители, които съдържат информация за личния живот на едно физическо лице - без негово съгласие.

"Така се отчита базовата характеристика на упражняването на правото на личен живот, какви факти и обстоятелства от него стават достояние на други лице и обществото, като зависи единствено и само от волята на физическото лице, за чийто живот се отнасят", пише в мотивите на законопроекта.

Приеме ли се законопроектът разпространяването на информация за личния живот - независимо как - ще стане сериозно престъпление.

Наказанията ще варират от 1 до 6 години затвор и глоба от 2000 до 5000 лв. При "особено тежко нарушение" или при настъпили тежки последици за обекта на личната информация - от 2 до 6 години и глоба от 3000 до 8000 лв. Хората на Трифонов изрично казват, че предложените наказания целят обвиненият да не се отърве само с административно наказание. Според вносителите превенцията изисква да се стигне до осъждане с "всички други неблагоприятни последици, които произтичат от него".

При разследването на подобно "престъпление" ИТН предлагат да се регламентира и употребата на специални разузнавателни средства (СРС), към които разследващите прибягват при тежки престъпления. Това е нужно, за да се осигурят "адекватни механизми за установяването и разследването на това престъпление", аргументират се вносителите на законопроекта.