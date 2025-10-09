Общинските съветници от ГЕРБ-СДС спряха изграждането на гето на “Ломско шосе” в София

На днешното заседание на Столичния общински съвет общинските съветници от ГЕРБ-СДС отправиха сериозни критики към доклада на кмета на София Васил Терзиев, който предвиждаше изграждането на мобилни пунктове за роми в столичния район “Връбница”, съобщиха пресцентъра на партията.

Докладът беше внесен като извънредна точка без каквото и да било предварително обсъждане.

Благодарение на незабавната реакция на Групата на ГЕРБ-СДС в СОС докладът беше отхвърлен с мнозинство, а изграждането на ново гето беше блокирано. Предложението на Васил Терзиев беше

подкрепено единствено от ППДБСС.

„В документа, внесен от Васил Терзиев, не става ясно колко са тези домове и колко хора ще живеят там. Докладът е твърде общ — няма посочени срокове, етапност или фази, както и критерии за подбор на семействата, които ще живеят там. Не е оценен и социалният ефект от изграждането на тези фургони“, заяви общинският съветник Драгомир Младенов.

Младенов подчерта, че според доклада т.нар. мобилни жилища за роми трябва да се намират на бул. “Ломско шосе”-между две метростанции и в близост до жилищни блокове. Но не е ясно дали е проведено обсъждане с гражданите и какво е становището на районния кмет на “Връбница” Румен Костадинов (ППДБСС). Драгомир Младенов бе категоричен, че единствените, с които е консултиран докладът, са неправителствени организации и приближени до кмета Терзиев структури.

Общинският съветник Йордан Тодоров обърна внимание, че Васил Терзиев е внесъл доклада за подвижни гета, след което демонстративно е напуснал залата преди обсъждането на документа. Тодоров зададе въпроси към заместник-кмета Надежда Бачева, отговаряща за направление „Социална

дейност и интеграция на хора с увреждания“, относно представения проект за решение. Общинският съветник от ГЕРБ подчерта, че първо трябва да се иска одобрение за отпускане на средства, а едва след това се представи и подпише споразумение за ангажименти и задължения на Общината.

По покана на районния координатор на ГЕРБ- Връбница Младен Младенов двамата общински съветници разясниха пред жители на Връбница какво съдържа доклада, внесен от кмета Васил Терзиев.

Областният координатор на ГЕРБ-София и народен представител Даниела Райчева гарантира пред присъстващите, че софийската структура на партията ще се противопостави на всякакви насилствени опити от страна на управляващите София да създадат ново гето в който и да е столичен район, без да съгласуват предварително процесите с гражданското общество.