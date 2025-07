Британски военен кораб, потънал преди 300 години, разкрива тайните си

Повече от три века по-късно, британският военен кораб HMS Northumberland, построен през 1679 г. и потопен през 1703 г. по време на Голямата буря, е открит край бреговете на Кент. Корабът е намерен благодарение на плаващи пясъци, които са го предпазили от ерозия, пише The Guardian.

Проучването установи, че гредите, въжетата и дори бъчвите са в отлично състояние, което прави „Нортъмбърланд“ един от най-добре запазените дървени военни кораби във Великобритания.

Освен това на борда на кораба са открити множество артефакти, включително медни котли, седем железни оръдия и дървени лафети за оръдейни предмети. Археолозите отбелязват необходимостта от бързо проучване на останките, тъй като те са изложени на въздействието на морето.

The Northumberland, which sank off the Kent coast in 1703 during the Great Storm, has been a protected wreck since 1981, but experts say it is more complete than previously thought.



