Ново гигантско 40-сантиметрово насекомо е открито в Австралия (ВИДЕО)

В Австралия е открит нов вид гигантско насекомо, което може да се превърне в най-тежкото в страната, съобщава The Guardian, позовавайки се на проучване в списанието Zootaxa. Това е ново пръчковидно насекомо с дължина 40 см и тегло малко по-малко от топка за голф - 45 грама. Насекомото е открито на платото Атертън в Северен Куинсланд.

Учените са кръстили новия вид Acrophylla alta. Те смятат, че е по-тежък от предишния рекордьор - гигантската хлебарка. Професор Ангъс Емот каза, че откритието е станало възможно благодарение на публикация в социалните мрежи.

A new species of stick insect, suspected to be the heavies insect in Australia, has been discovered in high altitudes of the Atherton Tablelands, North Queensland. 🔎🌿🍃🪰



📸 Professor Angus Emmott @jcu pic.twitter.com/ruzrbUO871