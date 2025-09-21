Бум на пострадали от тротинетки в Пловдив. Възрастовата граница се разширява драстично, отчитат лекарите.

В пловдивските болници вече постъпват пациенти на възраст от 14 до 80 години, като рекордьор е пенсионерка от града.

Пострадалите от инциденти с тротинетки обикновено се настаняват в клиниките по ортопедия и травматология, както и в клиниката по неврохирургия. Лекарите твърдят, че месечно през спешния кабинет преминават между 15 и 20 души, някои от тях с тежки черепно-мозъчни травми и счупвания на крайниците.

Експертите предупреждават, че въпреки новите национални правила, броят на инцидентите ще продължи да расте заради все по-лесния достъп до този тип превозни средства. Тротинетка може да се наеме буквално от улицата – на всеки ъгъл има такива.

По 30 километра на ден изминава Петър с тротинетката си из улиците на Пловдив. Винаги носи каска, след като преди година е паднал.

„Бях засилен с някъде 40 километра в час и гумата ми се удари в бордюра. Онзи ден падна едно момче в Коматево и сега е в болница с пукнат череп. Опасно е! И колите не внимават, затова трябва ти да си още по-внимателен – хора, деца, животни. Не трябва да се кара бързо“, казва Петър пред NOVA.

Ивайло също използва тротинетка ежедневно, за да стига до работното си място. Твърди, че е внимателен, но рисковете са неизбежни. „Преди малко две момчета с колело едва не ме блъснаха, а колите понякога нарочно ни пресичат пътя. Сега, след новите закони, нямам право да карам по тротоара, а там беше по-безопасно за мен”, казва Ивайло.

За безопасността на тригодишната си дъщеря следи Татяна. „Винаги съм с нея, пазя я. По принцип имаме каска, но днес я забравихме. Ако наблизо има по-големи деца с тротинетка, предпочитам тя да спре до мен, за да не стане нещо“, казва Татяна.

Медиците с тревога отчитат, че случаите на пострадали продължават да се увеличават. Понякога при дежурство в спешния кабинет преминават по двама-трима пострадали.

„Месечно между 10 и 15 случая се налага да претърпят оперативно лечение. Става дума предимно за деца между 11 и 15 години, но има и по-малки. Един от последните случаи беше дете на 4 години, управлявало електрическа тротинетка. При падането си изкълчи тазобедрената става – сериозно увреждане, особено на такава възраст, с възможни дългосрочни последици”, казва д-р Георги Павлов от Клиниката по ортопедия и травматология на УМБАЛ „Св. Георги“.

Най-възрастният пострадал е жена на повече от 80 години, също управлявала тротинетка.

Лекарите разказват и за случаи, в които хора са били блъснати от тротинетки. При някои пострадали лечението продължава повече от година, а други са с риск от трайни увреждания. Медиците настояват за ясно законодателство.

„Трябва регламент – кои лица и на каква възраст могат да използват тротинетки и коя част от пътното платно трябва да използват“, казва д-р Павлов.

По-отговорните родители вече съветват децата си как безопасно да използват двуколесните превозни средства. Един от тях, Радко Радков, е категоричен: „Винаги да бъде с каска и да кара само по алеите в парка. Шофьорите са нетолерантни към такива участници в движението“, казва Радков.

Пет години след регламентирането на електрическите тротинетки в България, Пловдив все още няма собствена наредба за контрола им. В града липсват ясни правила и механизми за безопасното използване на този вид превозни средства.