Почина известният български продуцент Росен Цанков

Той бе доведен син на Стефан Данаилов

Продуцентът Росен Цанков, син на режисьора Вили Цанков и доведен син на Стефан Данаилов, е починал. Това съобщи режисьорът Димитър Гочев в профила си във Фейсбук.

"Колега, приятел, бохем и голям човек. Росен остави след себе си незабравими спомени, присъствие и незаличим отпечатък в изграждането на съвременния телевизионен и рекламен свят у нас – с всичките му върхове и изпитания.Бащинска прегръдка на семейството му в този тежък момент! Светло да ти е, Росене! Никога няма да забравим!", написа Гочев.

Цанков завършва операторско майсторство в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“. Работи като оператор, но по-късно се ориентира към продуцентска дейност.