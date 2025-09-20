Столична община изчисти 10 кг фасове от площад „Александър Невски“ за час и половина

Десетки доброволци с подкрепата и на бизнес се включиха в “София без фасове”

Десетки доброволци и служители на Столичния инспекторат почистиха цялото пространство около храм-паметник „Свети Александър Невски“, събирайки над 10 кг фасове само за час и половина. Акцията „София без фасове“ показа, че с общи усилия може да се постигне бърза и видима промяна в градската среда.

Специалната инициатива, която събра граждани, бизнес партньори и институции, имаше за цел да привлече вниманието към един от най-трудните за почистване и опасни замърсители в града – цигарените фасове, съобщават от общинския пресцентър.

„Грижата за нашия град личи най-добре в грижата за малките неща“, заяви заместник-кметът по екология Надежда Бобчева. „Всеки един събран фас днес е доказателство, че когато се обединим около една кауза, София може да бъде по-чиста и по-приветлива за всички.“

Скрита заплаха за околната среда и инфраструктурата

Акцията припомня, че фасовете са не само грозна гледка, но и изключително токсични отпадъци. Филтрите им не са от памук, а от пластмаса, която се разгражда десетилетия наред, изпускайки в почвата и водата над 7000 токсични химикала, включително никотин, тежки метали и канцерогенни вещества.

Според директора на Столичния инспекторат Николай Неделков, фасовете представляват и пряка заплаха за градската инфраструктура. „Един незагасен фас може да предизвика пожар и да запали контейнерите за отпадъци“, отбеляза той. “Пластмаса от запалени контейнери компрометира настилката на тротоарите и пътищата при разтапяне, което води до допълнителни щети.“

Инициативата „София без фасове“ е част от цялостната стратегия на Столична община за подобряване на управлението на отпадъците, която включва засилен контрол, кампании за информиране на гражданите и въвеждане на нови инструменти за подобряване на чистотата.