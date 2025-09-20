МВнР: Нахлуването на руски изтребители над Естония е провокация

Нарушаването на въздушното пространство на Естония от руски военни летателни апарати е още една безразсъдна провокация срещу европейските съюзници на източния фланг на НАТО. Това се посочва в публикация на Министерството на външните работи (МВнР) в социалната мрежа „Екс“.

Естонското правителство съобщи днес, че три руски изтребителя МиГ-31 са влезли в естонското въздушно пространство без позволение и са останали там в продължение на 12 минути, предаде Ройтерс.

Този модел на дестабилизиращи действия трябва да приключи, пише още в публикацията на българското външно министерство. От МВнР посочват, че международният мир и сигурност не могат и не трябва да бъдат компрометирани. Стоим твърдо до нашия съюзник Естония и оставаме ангажирани със защитата на евроатлантическата сигурност, добавят от ведомството.

Today’s violation of Estonia’s airspace by Russian military aircraft is yet another reckless provocation against European Allies on NATO’s Eastern Flank. — MFA Bulgaria (@MFABulgaria) September 19, 2025

Русия отрече нейни изтребители да са навлизали във въздушното пространство на Естония. Според Москва Три руски бойни самолета МиГ-31 са извършили планов полет от Карелия до Калининградска област.

"На 19 септември три руски изтребителя МиГ-31 извършиха планов полет от Карелия до летище в Калининградска област. Полетът се проведе в строго съответствие с международните правила за използване на въздушното пространство, без да нарушава границите на други държави, което е потвърдено с обективни средства за контрол. По време на полета руските самолети не се отклониха от съгласуваната въздушна траектория и не нарушиха въздушното пространство на Естония. Маршрутът на полета на самолетите преминаваше над неутралните води на Балтийско море на разстояние повече от три километра от остров Вайндло", съобщиха от руското военно ведомство.