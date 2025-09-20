ПСС: Добри са условията за туризъм в ниските части на планините

Добри са условията за туризъм в ниските части на планините, съобщи Ивайло Левтеров, дежурен спасител в Планинската спасителна служба на БЧК пред БТА.

Във високите части на планините има мъгла и не е подходящо за туризъм. Разкъсана облачност и на места с гъста мъгла има във високите части на Стара Планина, Рила и Пирин. Температурите са между 5,7 и 13 градуса, посочи Левтеров.

Той съобщи, че снощи около 18:00 ч. група англоговоящи туристи са се загубили в района на Боянското езеро на Витоша. Туристите са насочени по координати и са в безопасност.