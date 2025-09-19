Няма да спират парното изцяло в столичния ж. к. “Дружба - 2”

Без сметки за абонатите по време на ремонтите

Шефът на Топлофикация и районният кмет на „Искър” се договориха ремонтът да е поетапен

Гневни жители на столичния ж. к. “Дружба - 2” организираха протест срещу ремонта в квартала, заради който ще останат без парно и топла вода до Нова година. Те поискаха отлагане на дейностите на “Топлофикация София” за следващото лято.

Междувременно кметът на район “Искър” Петко Краев обяви за спешна среща с ръководството на “Топлофикация София”. На нея изпълнителният директор на дружеството Петър Петров е уверил, че по време на предстоящите ремонти в квартала, топлоподаването няма да бъде прекъснато за целия обявен период.

Работата ще се извършва поетапно, като за всяка отделна сграда и обект ще бъде осигурено възможно най-бързо възстановяване на услугата.

Засегнатите от ремонта 120 жилищни сгради няма да бъдат без парно през целия период на ремонта. За да се минимизират неудобствата за абонатите, ще се работи поетапно, а това от своя страна означава, че е възможно някои от сградите да бъдат с пуснато топлоподаване още за началото на отоплителния сезон. В тази връзка ще се монтират спирателни арматури, които ще позволят приключването на строителните дейности в отделните участъци и поетапното предсрочно възстановяване на топлоподаването по подменените трасета.

Детските градини и училищата в обхвата на проекта ще бъдат с абсолютен приоритет и при тях спирането ще бъде сведено до минимум.

Няма да бъдат начислявани сметки на абонатите на “Топлофикация” в кв. “Дружба” за периода, в който е спряно топлоподаването, е уверил шефът на дружеството. Това поиска и омбудсмана Велислава Делчева. Тя сезира Комисията по енергетика в Народното събрание след постъпили над 200 жалби само за ден.

По време на срещата Петко Краев съобщи, че е информиран, че в следствие на честите аварии в района е извършен задълбочен технически анализ, който е установил сериозно амортизирани участъци от мрежата с обща дължина около 10 км. По тази причина ремонтът се оказва наложителен и неотложен. “Въпреки нормативните срокове, дейностите ще бъдат максимално ускорени, за да се ограничи дискомфортът за жителите. В случай на промяна на началната дата, гражданите ще бъдат уведомени минимум три дни предварително”, са казали от Топлофикация. Също така от дружеството са уверили кмета на района, че ще изготвят график с обозначените места на ремонтните дейности.

Столичният кмет Васил Терзиев обяви, че е изпратил официално искане до Топлофикация” за подробен график на ремонтите, за да се гарантира топлоподаването в трите детски градини и трите училища в квартал “Дружба 2”.