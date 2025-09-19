“Труд news” спаси домашното вино

Още по темата: Властта нападна домашното вино 17.09.2025 10:00

Оттеглят подготвения нов Закон за виното и спиртните напитки

Посегателство върху изконен бит на българина

След като в броя в сряда “Труд news” пръв написа, че “Властта нападна домашното вино”, проектът на Закон за виното и спиртните напитки беше оттеглен от Министерството на земеделието.

Проектът на закон предвиждаше да бъде намалено количеството вино, което собственици на лозе могат за направят за собствена консумация от семейството, до 500 литра на година. Освен това беше предложено само собственици на лозе да могат да правят домашно вино, а за всички останали това да бъде забранено.

В петък премиерът Росен Желязков пресече опита на земеделското министерство да наложи тежки рестрикции върху производството на вино за домашна консумация. “Категорично това няма да стане”, каза премиерът и сгълча Министерството на земеделието, че отново публикува несъгласувано законови текстове, които не са предварително обсъдени. “Ясно е, че това ще засегне много хора, но не е ясно кой ще облагодетелства. Това ме накара вчера да наредя на министър Тахов да свали това нещо от обществено обсъждане. Това е посегателство върху изконен бит на българина, така че е недопустимо и няма да се случи”, каза Желязков.

Междувременно Министерството на земеделието и храните се опита да излезе от ситуацията. Ведомството на министър Георги Тахов изпрати съобщение до медиите, в което обяснява, че сваля законопроекта, защото имало нужда от уточняване на част от текстовете.