Уловиха първите „циганки“ в Приморско и Царево

Прогнозата: След силна “паламудена” година, следва “празна”

Морските вълци от Ченгене скеле вадят сафрид

Рибарите в Приморско и Царево направиха “сефтето”. Уловиха първите “циганки” и малко чернокоп. “Вадим малкия паламуд - “циганките”. Първо идва при нас, това не е тайна. При нас морето е по-чисто, флората е по-подходяща и всички риболуват в нашата акватория”, каза пред “Труд news” кметът на Приморско Иван Гайков.

Паламудът, който морските вълци вадят е малък, по 300-350 грама и тепърва ще расте. Миналата година бе много богата на паламуд и екземплярите, които рибарите хващаха, бяха по кило и половина. “Ще има риба и тази есен, но уловът от миналата година, не се помни от десетилетия”, смятат рибарите и в Царево.

Залаганията дали ще има паламуд - най-чаканата риба през годината, или не, отдавна са започнали. Никой не знае какъв ще е пътят му и как може да се прогнозира.

В Несебър няма паламуд. “Въобще има по-малко риба. Това се очертава, а какво ще бъде, ще видим. Само на юг се е появила, но малко. Има храна за паламуда - много хамсия и граца. Но, когато е минал - дали температурата на водата е отговаряла на изискванията му, дали си е хвърлил хайвера или не - не може да се каже”, коментира опитният риболовец кап. Красимир Вангелов. Той обясни, че риболува 45 години и само два пъти му се е случвало да има два силни сезона един след друг. Иначе никога след силна година, не е следвала пак силна.

В рибарското селище Ченгене скеле обаче са овесили носове. Морските вълци се опасяват, че все още в Бургаския залив няма никаква “циганка”, а вече отдавна е време да се появи. “Ни циганка има, нито лефер. Почваме да се притесняваме, че заливът е замърсен и не влиза риба. Царево и Приморско са друга губерния, там водите са чисти”, смятат те. Все пак и в Ченгенето не са валат. Засега вадят сафрид, по 1-2 кила, но дребен.

Повечето морски вълци смятат, че задължително след голямата слука миналата година, следва “празен” сезон. И си спомнят за най-силната есен - преди години в Созопол, когато паламудът е бил толкова много, че са го товарили на самосвали и са го пренасяли във фабрика “Славянка” за консерви.