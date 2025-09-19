Километрично задръстване парализира "Ботевградско шосе" (ВИДЕО)

Километрично задръстване се образува на излизане от София по "Ботевградско шосе", предаде репортер на "Труд news".

Тапата започва още от светофара в посока летище "Васил Левски" при кв. "Христо Ботев" и достига до магистрала "Хемус" след "Джъмбо Плаза" (вече ХОPark, бел. авт.).

Петъчният ден и многото напускащи предела на София автомобили допълнително усложняват обстановката.

Колите не помръдват и изнервените водачи съветват хората, които се канят да пътуват след работа, да изберат други маршрути за излизане от града.

Причината за задръстването са ремонти на отсечки от "Ботевградско шосе".