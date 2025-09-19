"Мяра": Над една трета от българите се оплакват от лошо качество на водата

58,4% определят качеството на чешмяната вода у дома като по-скоро добро, но има чувствителен дял от 35%, които го определят като лошо – това са близо два милиона пълнолетни българи.

Данните са от независимата изследователска програма на социологическата агенция „Мяра“. Изследването е проведено „лице в лице“ с таблети между 4 и 12 септември 2025 г. сред 802 пълнолетни български граждани. 1% от извадката се равнява на около 54 000 души.

1%, от анкетираните свидетелстват, че нямат чешмяна вода у дома.

42,5% от пълнолетните българи свидетелстват, че водата у тях практически не спира, други 42,2% казват, че водата спира, но рядко, но има осезаем дял от 12,7%, които твърдят, че спира често. Картината изглежда най-неблагоприятно в селата, където над 20% намират спиранията за чести, а най-благоприятно – в столицата, където над 50% на практика не усещат спирания.

В северозападния район за планиране близо 40% от респондентите свидетелстват за често спиране – на фона на 12,7% за страната. Това е очевидна последица от проблемите в Плевенско и Ловешко.