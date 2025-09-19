Военновъздушните сили са в готовност за защита на въздушното пространство при масово влитане на дронове, увери министър Запрянов

"Военновъздушните сили (ВВС) поддържат необходимата готовност за защита на въздушното пространство на страната, самостоятелно или в рамките на Интегрираната система за противовъздушна и противоракетна отбрана на НАТО, в случай на масово влитане на дронове.'

Това заявява министърът на отбраната Атанас Запрянов в отговор на въпрос от народния представител от ПП-ДБ Даниел Лорер, публикуван на сайта на Народното събрание.

Лорер пита за готовността на България за противодействие на масирани атаки от бойни безпилотни апарати (дронове).

"След инцидента в полското въздушно пространство на 10 септември са предприети действия и мерки за усилване на наблюдението и охраната на въздушното пространство в североизточно направление", отговаря министър Запрянов.

Полша използва оръжия, за да свали цели след многократни нарушения на въздушното пространство по време на руска атака срещу Украйна.

"Министерство на отбраната (МО) изгражда необходимите способности за борба с безпилотни летателни апарати още преди случая с масовото навлизане на дронове във въздушното пространство на Полша", отбелязва военният министър и припомня старта на няколко проекта за закупуване на оръжейни системи, които са в ход.

Те включват оборудване за радиолокационно наблюдение, като и кинетични и некинетични оръжейни системи за борба с безпилотни апарати.