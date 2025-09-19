Шефът на НСИ: Получавам заплахи за живота си

Председателят на НСИ Атанас Атанасов съобщи, че е получил заплаха за живота си. В социалните мрежи експертът написа:

„Тази вечер (18 септември, бел.ред.) получих поредната заплаха на официалния имейл като председател на НСИ - Национален статистически институт. Случайно ли е, че в петък в Народното събрание първа точка е гласуване на промяна в Закона за статистиката, която цели да бъде прекратен предсрочно мандатът ми!”.

В самото съобщение се казва, че поводът е измамата с инфлацията и цифрите, които не отговарят на действителността.

