Проф. Тодор Кантарджиев, епидемиолог, пред “Труд news”: Ваксините срещу грип ще свършат, набавете от сега

Идват респираторните инфекции

Рано е за витамини и имуностимуланти за децата

Сезонът на респираторните инфекции е на прага ни. Затова попитахме епидемиологът проф. Тодор Кантарджиев как да избегнем заразяване. Първото, за което той предупреди, е да подсигурим ваксина срещу грип. “Хората, които търсят по аптеките противогрипни ваксини, да си купят от сега. Те могат да издържат един месец във вратата на хладилника и тогава да се ваксинират срещу грип”, посочи проф. Кантарджиев с уточнението, че търсенето на ваксините срещу грип значително се е увеличило. “Малко повече ваксини ще има от миналата година, но търсенето е голямо, което показва че българите, въпреки приказките на някои по медиите, всъщност разчитат на ваксините”.

До седмици ще има доста болни, предупредиха медици.

Той подчерта, че със захлаждане на времето обикновено първо се увеличават коронавирусите. “Не пандемичния корона щам, а другите коронавируси, заедно и с мутиралия пандемичен, който е като обикновена респираторна инфекция - това е първото, което ще се появи през октомври”, каза професорът. Той обясни и че първите случаи на грип ще се регистрират през ноември.

“Обикновено тогава го внасят връщащи се от чужбина. Затова епидемичното разпространение на грипа обичайно започва декември”, каза той. Затова препоръча всички възрастни хора, които са над 65 години, да си поставят ваксината. Тя е по желание и е безплатна за тях. „ А тези с имунен дефицит или със склонност към инфекции на белия дроб могат да си направят и ваксината срещу новите варианти на коронавируса. Ваксините не са нови, а се актуализират към новите подварианти на ковид”, каза епидемиологът. Той подчерта още, че скоро ще има ваксина в неголеми количества за децата срещу грипния вирус, която се капе в носа.

“Грипните ваксини е хубаво да се правят в края на октомври, началото на ноември. Тогава е времето за пренеция на заразяването”, уточни проф. Кантарджиев. Той предупреди, че втората опасност, която есенните дъждове могат да донесат е от норовируси. “Това е инфекция, която ако се допусне в питейната вода, цели градове и села ще са с диария”, каза той и обясни, че вследствие на дъждовете, които ще паднат сега, непречистена вода може да попадне във водопровода.

“Трябва контрол на водата. Там, където има режим - спадането на водното налягане във водопроводната система винаги се последва с попадане на фекални води във водоснабдяването и затова тази вода се третира като негодна за пиене и миене. Трябва тя да се преварява преди пиене и да се мият дори съдовете с такава”, каза той.

По повод връщането на децата в класните стаи и детските градини професорът препоръча проветрение на помещенията. Уточни, че е рано за витамини и имуностимуланти за превенция от зарази. “Родителите трябва да са научили децата да си мият ръцете преди хранене и след ползването на тоалетна. Да се използват идните топли седмици за закаляване на малчуганите. Сутрин да си измиват лицето и врата със студена вода и да се оптриват с хавлиена кърпа. Не препоръчвам от сега витамини, имуностимуланти или пробиотици. По това време може да се консумират сурови български чушки, които имат повече витамини от цитрусите. Да се хранят правилно и разнообразно”, препоръча професорът, като допълни, че едва от ноември може да се дават пробиотици на децата. “Сега, ако се придържаме към традициите на националната българска кухня - бялото саламурено сирене, което е отлежало, е най - добрият пробиотик, както и българското кисело мляко”, заключи проф. Кантарджиев.