И в момента продължава огромното задръстване на "Ботевградско шосе"

Продължава километричното задръстване на "Ботевградско шосе", сигнализира читател на "Труд News".

Задръстването е и в трите ленти и започна още след края на работния ден.

Централният столичен булевард "Ботевградско шосе" извежда трафика до магистрала "Хемус" посока Варна и Русе и подбалканския път за Бургас. Към 17 часа задръстването беше близо 8 км.

Причината е както масовото напускане на София - предстоят три почивни дни заради празничния 22 септември, така и заради ремонта на магистралата от разклона на село Яна - посока София.

