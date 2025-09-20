Няма отклонения в качеството на водата в районите с воден режим, увери доц. Ангел Кунчев

Няма отклонения в качеството на водата в районите с воден режим, каза главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев в ефира на Нова ТВ. Той коментира здравните рискове от водната криза в Плевен, Ловеч и други части от страната.

"Нашите проби и тези на ВиК, които извършват най-много проверки, показват, че засега отклонения няма, ако имаме, ние спираме употребата, колкото и да е неприятно", посочи доц. Ангел Кунчев. "Където има режим на водата, удвояваме контрола."

„Много неприятна ситуация! В 21 век да обясняваш на някого, че е нормално да е на воден режим, няма нужда са си специалист, за да знаеш, че това крие някои здравни рискове. Същевременно тази ситуация не е от вчера и днес, имаме опит с райони, в които това е от години”, заяви доц. Кунчев.

По думите му при липсата на вода трябва да се вземат някои алтернативни мерки – дезинфекция, миене на ръцете след тоалетна, преди ядене.

„От години нямаме тежък, сериозен епидемичен взрив на водна основа, който се е предал чрез вода, независимо дали от водоноски, дали от мрежата при това постоянно спиране и тръгване. Там, където има режим, ние почти удвояваме нашия контрол върху качества на питейната вода. И когато има дори най-малки отклонения, спираме от употреба, с пълното съзнание, че това още повече утежнява ситуацията”, каза доц. Кунчв.

Не винаги най-видимото е най-опасно, казва още специалистът. Хората реагират когато има отклонение в цвета на водата. Това обаче се случвало често през пролетта, когато има валежи, когато се разтапят снеговете. То обаче не криело кой знае какви рискове.

Доц. Кунчев увери, че когато има отклонения в нормите, водата се спира.