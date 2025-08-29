Варна остана без заместник-кмет по финансите

Защитата на Благомир Коцев иска промяна на мярката му за неотклонение, готвят протести във Варна и София

Финансовият заместник-кмет на Варна Христо Рафаилов е освободен от поста си, съобщиха в късния следобед днес от общината. Заповедта е от 29 август, а задълженията на Рафаилов ще бъдат разпределени между ръководителите на дирекциите, които до този момент са били на негово подчинение. В съобщението от пресцентъра на местната администрация мотиви за освобождаването не са посочени, но според неофициални данни причината е, че Христо Рафаилов не е на работа от дълго време. Излязъл е в болнични на 10 юли - два дни след ареста на кмета Благомир Коцев, и повече не се е връщал.

Това е вторият зам.-кмет, който не е на поста си и няма посочен приемник, поне засега. В началото на май оставка подаде Диан Иванов - дясна ръка на Коцев, на когото бяха поверени ключови ресори като правното обслужване, общинската собственост, европейските и национални оперативни програи, инвестиционната политика. Иванов напусна също по здравословни причини. След ареста на кмета стана ясно, че е бил свидетел по разследването. После Иванов се отказа от показанията си с пост във фейсбук, където обясни, че ги е дал под натиск. Написа, че е готов да даде обяснения и изчезна.

Днес стана ясно още, че защитата на Благомир Коцев е внесла в СГП искане за промяна на мярката му за неотклонение. Очаква се съдът да гледа молбата идната седмица, а след лятната ваканция протестите с искане за свобода на варненския кмет и арестуваните с него двама общински съветници от ПП продължават. Началото е на 2 септември във Варна, а на следващия ден ще има протест и в София.