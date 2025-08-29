ТЕЛК решенията вече изцяло по електронен път

Може да се наблюдава издаването на медицински експертизи

Условието е наличие на е-подпис

Пациентите с трайно намалена работоспособност вече могат да получават експертните решения от териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК) изцяло по електронен път, съобщиха от пресцентъра на "Информационно обслужване".

Условието е наличие на е-подпис, регистриран в Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ). За да се възползват от нововъведението, пациентите с ТЕЛК трябва предварително да са регистрирани в ССЕВ и да са заявили изрично желание да получат документите си по електронен път. До този момент близо 2600 пациенти вече са се възползвали от тази възможност, се посочва в съобщението.

Електронизацията на процеса подпомага значително и лекарските комисии, като им спестява време за изпращането и навременното отразяване на връчването на експертните решения.

С въвеждането на възможността за получаване на ТЕЛК решенията по електронен път през ССЕВ, процесът по издаване на експертни решения за трайно намалена работоспособност на практика се дигитализира изцяло, посочват от ИО. През Информационната система за контрол на медицинската експертиза пациентите имат възможност да подават електронни заявления за освидетелстване, без да се налага да посещават регионална картотека на медицинската експертиза и да чакат на опашки, да прикачват допълнителна медицинска информация, необходима на ТЕЛК, да обжалват решения на комисия и др.

Пациентите могат сами да наблюдават и контролират целия процес по издаването на медицински експертиза. През мобилното приложение "еЗдраве" и през сайта на Националната здравноинформационна система – my.his.bg, гражданите с трайно намалена работоспособност имат достъп до цялата налична документация, свързана с освидетелстването – направления от общопрактикуващ лекар, заявления, протоколи от лекарски комисии, решения на ТЕЛК комисиите и др., отбелязват от ИО.