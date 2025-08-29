Разраства се пожарът в Национален парк "Рила"

Продължава да гори пожарът в национален парк Рила. Той се разрасна значително от вчера до днес, като вече засегна над 70 декара иглолистна гора в територията на националния парк, както и сухи треви.

Насочил се е към алпийската част на планината, така че опасност за населени места няма. В момента е овладян от 3 страни. Днес в гасенето участваха над 60 души-огнеборци, горски, служители на националните паркове Рила и Пирин, военни и доброволци. Хеликоптер на военновъздушните сили също се включи в борбата с пламъците.

Пожарът е на 1800 метра надморска височина, в труднодостъпен терен с голям наклон. Близо 60 души, сред които доброволци, горски, пожарникари, паркова охрана и военни гасят на терен."Теренът е много труднопроходим, недостъпен. Без летателна техника трудно ще се загаси пожарът. Няма никаква опасност за жители на Горно Осеново, Долно Осеново, вили и каквото и да е друго", каза Алекси Крънчов, кмет на село Долно Осеново.

Пожарът в национален парк "Рила" е най-големият активен в страната и борбата с огъня се води по земя и въздух."За съжаление през нощта имаше много силен вятър, което допринесе за разпространяването на пожара. Имаме екипи, които работят на място. Също така се използва и хеликоптер на ВВС, защото част от терена е непристъпен и не е възможно да се работи на ръка, за да го ограничим максимално", коментира главен комисар Александър Джартов, директор на ГДПБЗНС.

Пламъците в националния парк са обхванали над 100-годишни дървета от бял бор. При високи температури и силен вятър те горят върхово, което допълнително усложнява гасенето им.

"Това, с което изпитват трудност хората на терен е, че на около на 1800 метра има оскъдно вода. Това, което е ограничено, е направата на минерализована ивица в долната част на пожара, така че очакваме пожарът да не се разраства", каза д-р Стефан Кирилов – експерт в Национален парк "Рила".

Надеждата на огнеборците е прогнозата за дъжд на метеоролозите да се оправдае и през следващите дни да завали в района. Само така огнищата ще бъдат потушени напълно.