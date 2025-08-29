Жителите на Локорско и Кремиковци излизат на протест срещу изграждането на кариера

На 2 септември (вторник) жителите от с. Локорско и кв. Кремиковци организират мирен протест и автошествие срещу инвестиционното намерение за изграждане на кариера за добив и преработка на строителни материали на територията на район “Кремиковци”.

Протестът е насочен срещу открития добив, замърсяването на околната среда, унищожаването на уникалните природни дадености

Жителите са категорични, че здравето и спокойният живот на хората и техните деца са по-важни от всеки бизнес.

Сборният пункт е на 2 септември от 17:30 ч. на площада в с. Локорско / кв. Кремиковци. Тръгване с автомобили: 18:00 ч. към бул. „Ботевградско шосе“.

Протестът ще се състои на затворения мост на бул. „Ботевградско шосе“ срещу ул. „8-ма“ в часовия диапазон от 18:30 до 19:30 ч.