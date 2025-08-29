Джартов: Летателна техника се включва в гасенето на пожара в Национален парк Рила

Летателна техника се включва в гасенето на пожара в Национален парк Рила. Това заяви за БНР главен комисар Александър Джартов, директор на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

През нощта огънят се е разраснал и има риск да стигне алпийската част на планината.

Въпреки усилията на пожарникари, горски служители и доброволци, които до късно снощи гасиха пожара на труднодостъпния терен с надморска височина над 1750 метра и успяха да го заградят с минерализовани ивици, през нощта огънят се е възобновил и е засегнал около 60 декара площ в Национален парк "Рила", потвърди за БНР главен комисар Александър Джартов:

"Снощи беше локализиран пожара. За съжаление, през нощта въпреки, че имаше служители на дежурство, които работиха по обезопасяване на периметъра, в следствие на много силен вятър, пожарът е излязъл извън контролирания периметър, като към настоящия момент се развива на два фронта".

Заради опасността пожарът да навлезе в алпийската част на планината и невъзможността там да се ограничи огнената стихия, е задействана процедурата за гасене от въздуха:

"Поради тази причина ще бъде мобилизиран и хеликоптер от гледна точка на това, че единият от фронтовете на практика е непристъпен за работа на терен, така, че очакваме хеликоптерът до няколко часа вече да работи на място".

Ситуацията към момента е изключително тежка, заявиха огнеборци, които са на терен и полагат усилия да ограничат пожара. Има нужда от още хора, тъй като специализирани пожарни автомобили не могат да стигнат до огнищата и се гаси на ръка.

Пожарът пламна в късния следобед вчера, в местността Белите камъни, по левия бряг на река Ракочевица. Сигналът е подаден в държавното горско стопанство Симитли от турист, който е бил на хижа Чакалица.