Североизточното държавно предприятие стартира проект за опазване на горските местообитания за 7 млн. лева

Североизточното държавно предприятие (СИДП) в Шумен започва работа по мащабен проект за подобряване на природозащитното състояние на горските типове природни местообитания. Финансирането, в размер на близо 7 милиона лева, е осигурено по Програма „Околна среда“ на Европейския съюз. Договорът за изпълнение беше подписан вчера, а всички дейности трябва да приключат в рамките на три години — до 28 август 2028 г.

Опазване и възстановяване на горите

Проектът предвижда изпълнението на пилотни мерки 46 и 48 от Националната рамка за приоритетни действия по НАТУРА 2000. Дейностите са насочени към подобряване на видовия състав на горските местообитания и трансформация на издънковите насаждения в семенни.

В рамките на проекта ще бъдат проведени научни, експериментални, демонстрационни и обучителни инициативи, които ще подпомогнат опазването на биоразнообразието и прилагането на най-новите лесовъдски практики.

Дейности в 10 горски стопанства и 4 защитени зони

Проектът ще се реализира на територията на 10 държавни горски стопанства:

Върбица, Смядово, Провадия, Генерал Тошево, Добрич, Суворово, Нови пазар, Шумен, Цонево и Шерба.

Освен това, част от дейностите ще обхванат и 4 защитени зони от мрежата НАТУРА 2000: Камчийска и Еменска планина (BG0000133); Провадийско-Роякско плато (BG0000104); Котленска планина (BG0000117) и Суха река (BG0000107)



Основните дейности ще включват:

премахване на издънки и подлесна растителност от нежелани дървесни видове;

подпомагане на естественото възобновяване на горите;

трансформация на издънковите гори в семенни;

обучения за служителите на СИДП.

За ефективното изпълнение на проекта ще бъдат закупени два специализирани трактора и шест автомобила за транспорт на работниците до обектите.

Очакван резултат — 76 837 дка възстановени гори

С реализацията на проекта ще бъде подобрено природозащитното състояние на горски местообитания върху обща площ от 76 837 декара. Освен това, проектът ще повиши капацитета на служителите на предприятието и ще ги запознае с най-новите научни практики за опазване на горите.