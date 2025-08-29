Модерно и сигурно градско пространство: Столична община завърши обновяването на втория подлез на Орлов мост

Пълното обновяване на втория подлез на „Орлов мост“, който свързва Княжеската градина с ул. „Сан Стефано“ приключи тази седмица. Проектът е част от мащабната инициатива на кмета Васил Терзиев за цялостно преобразяване на подлезите в София от тъмни и опасни в осветени и сигурни пространства.
Общата стойност на инвестицията, с която е мястото е напълно обновено, в около 150 хил. лв., като са приложени иновативни и устойчиви решения:
„В устойчивия ремонт на подлеза вложихме около 150 хил. лв. За сравнение – при стария начин на работа, подобен ремонт е възлизал на около 1,5 млн. лв.“, заяви кметът на София Васил Терзиев. „Благодаря на хората на кмета на район „Средец“ Трайчо Трайков за съвместната работа и качественото изпълнение на проекта.“
Този подлез е поредният пример за съчетаване на функция и култура в градското пространство, което Столична община се стреми да прилага навсякъде, където обновява градската среда:
„Това е нашият преход от реактивен към проактивен подход. Промяната изисква време и последователност, но аз вярвам, че добрите резултати идват с последователни действия.
Следващите няколко подлеза, които ще възстановяваме заедно с районните кметове, са в „Изгрев“, „Оборище“, „Подуяне“ и този пред Спортната палата“, допълни Терзиев.