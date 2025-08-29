Над 4000 души посетиха младежкия фестивал „Моята София. Младите с каузи“

Над 4000 души посетиха и участваха в четвъртото издание на младежкия фестивал „Моята София. Младите с каузи“, организиран от дирекция „Спорт и младежки дейности“ на Столична община,. На 16 и 17 август територията на Sofia Summer Fest се превърна в притегателен център за кампании и инициативи, свързани със здраве, спорт, доброволчество, наука, изкуство и отговорно отношение към животните. Водещ на събитието беше Борко Чучков, който премина през участниците и представи всички каузи, активности и проекти.

Гостите на фестивала имаха възможност за безплатни консултации с четирима здравни специалисти - д-р Румен Бостанджиев (сексолог), д-р Александър Миланов (клиничен социален работник), Златин Петков (кинезитерапевт) и Мирена Събева (козметолог). Инициативата беше част от кампанията „КОД: Превенция. Сега е време, за да имаш време“ на Столична община, която се осъществява в партньорство с фондация „Рестарт“, лаборатории Synevo, Кауфланд България и Сцена Централни хали.

Традиционният участник във фестивала - Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите – София, се включи с демонстрации с демо очила за последствията от употреба на алкохол и наркотици и Наръчник за вейпинг за родители.

Фондация „Първите три минути“ демонстрира оказване на първа долекарска помощ, а доброволното формирование за овладяване на бедствията към Столична община показа как се гаси пожар, разпъване на шланг вкопчаване на струйник и др.

Най-сенчестата част от фестивала беше запазена за кампанията „БезДОМен или ДОМашен? Ключът е в теб!“ и партньорските организации Animal Rescue Sofia, ОП „Екоравновесие“, ЧЕТИРИ ЛАПИ, сдружение „Бандата на 1500-те“, НЕЧОВЕШКИ МАГАЗИНИ и “AA-Training – Обучения за кучета“. Всички те чрез игри и информационни материали популяризираха осиновяването на животни от приюти и природозащитни организации и разясняваха какво означава адекватна и отговорна грижа за домашни любимци.

„Музейко“, фондация „Красива наука“, „Академия за ВИЗИОНЕРИ“ и младият предприемач Иван Георгиев изпълниха сектор „Наука“ с игри за най-малките и интересни факти за по-порасналите. Не липсваха и представяния на иновативни проекти. Първата мобилна библиотека в България – Библиобусът на Столична библиотека - също присъстваше на събитието, а всеки гост можеше да се възползва от безплатна читателска карта за всички филиали.

Салса, бачата, K-пoп, брейк и мажоретки – Latin Force, Българската федерация по мажоретен спорт и батон туърлинг и Българска федерация по брейк - повдигнаха настроението на присъстващите.

Голямата шатра на фестивала се изпълни максимално от работилниците и ателиетата на Весела Вълчинова с нейните „Парцалени бижута“, „Здраволина“ и Венелина Петкова от SOFIANER, неуморните младежи от Младежки център-София, викторините на Виктор Топалов от „Бохемска София“, Visit Sofia, Център за подкрепа за личностно развитие – кариерно ориентиране и консултиране - София и изнесеното студио на подкаста „Софийски истории“.

Топлото време не попречи на спортистите да проведат тренировки с NEXT LEVEL, Българска федерация по лакрос и Българска федерация по бейзбол.

В атракция се превърна „Центрофугата“ – след снимка и тагване на събитието, всеки си тръгна с награда, предоставена от партньорите на фестивала.

В организацията на фестивала помагаха и Sofia Helpers.

Черешката на тортата обаче бяха двата концерта – в съботната вечер сцената превзеха рапърите Жлъч, Григовор и Гена. В неделя Милица Гладнишка, Васил Спасов и Михаил Йосифов секстет превърнаха сцената в джаз клуб под открито небе.



