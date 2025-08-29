86-годишна жена почина при обгазяване в социален дом в карнобатското село Огнен

Двама полицаи са пострадали

86-годишна жена е починала /вероятно от инфаркт/, а двама полицейски служители са леко обгазени, без опасност за живота, вследствие на инцидент в социален дом за възрастни хора в карнобатското село Огнен.

Първоначално на тел. 112 е било получено съобщение за пожар в ел. табло в дома за хора с деменция в с. Огнен / повечето от които трудно подвижни/, но дошлият на място полицейски автопатрул от служители констатирали, че пожар няма, само силно задимяване. Причина за инцидента е най-вероятно неизправно ел. табло, разположено в склад с нови памперси.

Двамата служители на реда оказали съдействие на персонала при евакуирането на 45-те обитатели на дома, работещ с максимален капацитет.

Домуващите са изведени от мястото на инцидента, но полицаите са леко обгазени от задимяването.

Домуващите възрастни хора са настанени в карнобатската болница за да прекарат нощта, а полицейските служители след медицински преглед, са освободени за домашно лечение. Вероятно от инфаркт в линейката, отвозваща пострадалите към болницата, починала 86 годишна жена от Бургас, най-продължително обитаващата дома за хора с деменция в с. Огнен.

Двамата полицейски служители от Районно управление - Карнобат ще бъдат отличени от Директорът на ОДМВР Бургас старши комисар Владимир Маринов.