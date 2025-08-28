Осъдиха на смърт черния леопард

Областният управител на Силистра разреши отстрел

Позволението е след съгласуване с Министерството на околната среда и водите

Хищникът не е защитен вид по нашето законодателство

Местните власти разрешиха отстрела на дивото животно, което беше забелязано в Силистренско през последните дни. След проведеното заседание на Областния кризисен щаб, ръководен от областния управител Илиян Великов, беше взето решение да се даде разрешение на ловците за отстрел на животното, ако бъде забелязано отново.

“Ловците, които имат право да извършват обстрел на вредни животни, са инструктирани да отстрелят дивата котка, ако я забележат. Ако става действително въпрос за черен леопард, както се твърди, хищникът не попада сред защитените от нашето законодателство.” Това съобщи областният управител Илиян Великов.

На 25 август случаен минувач при спиране на отбивка забелязва в стърнището на нива необичайно животно. Мъжът го заснема и подава сигнал в районното управление в Тутракан. Има съмнения, че става въпрос за дивата котка, която бе забелязана първо на Шуменското плато. Снимките на животното са изпратени на зоопарка във Варна. Оттам смятат, че действително става въпрос за екземпляр от семейство “Котки”. Поради лошото качество на снимковия материал обаче за експертите е невъзможно да определят големината и вида на животното.

Предупредени са кметовете на околните села - Богданци, Търновци и Шуменци, както и на по-отдалечените Долно Ряхово и Малък Преславец, където горите са по-гъсти. Хората, които извеждат селскостопански животни на паша в района, са инструктирани да се придържат в близост до урбанизирани териитории.

“Труд news” потърси мнението на експерти от зоопаркове и фондации за закрила на животните, които категорично отказаха коментар, въпреки съветите им животното само да бъде упоено, а не застреляно. Затова проверихме какво гласи българското законодателство.

Ако животното е черен леопард (Panthera pardus) то е подвид на леопарда, който е защитен съгласно Закона за биологичното разнообразие и Закона за защитените територии. Той попада в категорията на застрашените видове и е включен в Приложение №3 на Закона за биологичното разнообразие, което означава, че е забранено неговото улавяне, убиване, търговия и всякакво безпокойство.

Издаването на разрешително за отстрел на черен леопард е възможно само при изключителни обстоятелства, като например: Спешна защита на човешки живот или имущество - ако животното представлява непосредствена опасност за хора или имущество, може да се издаде разрешение за неговото отстраняване. Същото важи и при наличие на научно обоснована необходимост, може да се издаде разрешение за отстрел с цел изследвания.

Във всички случаи, издаването на такова разрешително изисква мотивирано искане, подадено от компетентен орган или институция. Съгласуване с Министерството на околната среда и водите - министърът на околната среда и водите трябва да даде съгласие за издаване на разрешителното.

Изисква се и спазване на международни конвенции- България е страна по Конвенцията за международна търговия със застрашени видове диви животни и растения (CITES), което налага допълнителни ограничения и изисквания.