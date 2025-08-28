Мъжът, управлявал лодката при фаталния инцидент с парасейлинг в Несебър: Направихме всичко възможно, за да не скочи майката след детето

Управлявалият лодката, по време на фаталния инцидент с парасейлинг в Несебър, заяви пред журналисти, че не помни много от случилото се след падането на детето.



„Направихме всичко възможно, за да не скочи майката след детето”, заяви Христо Раев, който беше пуснат от ареста срещу гаранция, но ще оспорва размера ѝ.

Той каза също, че коланите са се сменяли редовно.

Според моряка, той и другите работещи на атракцията са се старали да не поставят клиентите в опасност.

„2-3 седмици това лято не сме работили, защо условията не бяха подходящи”, каза Раев.

Той заяви, че никога досега през годините, през които е работил във фирмата не е имало никакъв инцидент с водната атракция.