Лекуват военни водолази и цивилни в нова барокамера

Още по темата: ВМА-Варна се сдоби със супер модерна барокамера 28.08.2025 09:33

Варненската Военноморска болница, част от структурата на ВМА, се сдоби с барокамера от последно поколение.

Тя заменя старата, която бе в експлоатация от създаването през 1992 г. на отделението по хипербарна и морска медицина. В него се извършват имитационни водолазни спускания на служители на военния флот, лекуват се пострадали водолази и цивилни пациенти, съобщиха от здравното заведение.

Старата барокамера разполагаше с четири кислородни маски, а в новата те са 12. Във всеки от двата отсека на съоръжението има лежанка и 4 стола, смарт телевизор и аудиосистема, през която пациентите могат да слушат музика по време на процедурите.

Разговорно устройство им осигурява връзка с лекарите. Другите предимства на апаратурата са газов анализатор, системи за климатизация, видеонаблюдение и контрол на показателите на барокамерата в работен режим.

От началото на август ВМБ разполага и със седем напълно обновени операционни зали. Годишно хирурзите в болницата извършват над 5200 интервенции.