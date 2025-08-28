ВМА-Варна се сдоби със супер модерна барокамера

Военноморска болница, която е част от структурата на Военномедицинска академия (ВМА), вече разполага с барокамера от съвременно поколение. С новото съоръжение се заменя досегашното, което беше в експлоатация повече от три десетилетия – от 1992 г., когато е създадено и Отделението по хипербарна и морска медицина.

"Ние сме водещ център по хипербарна медицина. Дейността ни е свързана с извършването на тренировки (имитационни водолазни спускания) с водолази от флота; лечение на пострадали водолази; експертизна дейност и лечение на пациенти с хипербарна оксигенация", пояснява д-р Милена Янева, началник Отделението по хипербарна и морска медицина.

Хипербарната оксигенация е метод за лечение с кислород под налягане. Медицински показания за прилагането му са свързани със спешни и хронични състояния. Към първата група спадат: декомпресионна болест; газова емболия; отравяния с въглероден окис и цианиди; газова гангрена и некротизиращи мекотъканни инфекции (гангрена на Фурние).

Хроничните състояния са: трудно зарастващи рани; токсичен хепатит; неврит на слуховия нерв; Болест на Чандлър (асептична некроза на главичката на бедрената кост); мултиплена склероза; рефрактерен остеомиелит; трудно зарастващи фрактури; кожни трансплантати; радиационни тъканни увреди; анемични състояния; състояние след исхемичен мозъчен инсулт; термични рани; Кръш синдром; периферни съдови заболявания; оклузия на централната ретинална артерия и др.

Новата барокамера позволява лечението на повече пациенти – ако предишната разполагаше с по две кислородни маски във всеки отсек, сега имаме многоместна барокамера от най-висок клас, с два отсека – всеки от които с по шест кислородни маски, отбеляза д-р Янева.